Şanlıurfaspor-Çorumspor: 1-0

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Batuhan Gültek, Selman Timur, Harun Reşit GöngürŞANLIURFASPOR: Hakan –Süleyman (Dk. 77 Mehmet Taşçı), Galip, Gökdeniz (Dk. 77 Fevzi), Mustafa Çakır, Yunus (Dk. 65 Göksu), Can, Cihan, Hüseyin Cihan (Dk. 65 Muhammed Ali), Onur, Muhammet RaşitÇORUMSPOR: Hasan – Mehmet Seyfettin (Dk. 88 Eren),Umut, Ömer (Dk. 59 Salih), Muhammed Fettahoğlu, Abdullah, Tarık Mayhoş, Murat, Hüseyin Bak, (Dk. 46 Oktay), SinanSARI KARTLAR: Hüseyin Cihan, Onur, Hakan, Göksu, Mehmet Taşçı, (Şanlıurfaspor) Mehmet Seyfettin, Umut, (Çorumspor)GOL: Dk.30 Cihan (Şanlıurfaspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorumspor'u 1-0 yendi.30'uncu dakikada Galip'in pasıyla bulaşan Can, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
Kaynak: DHA
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