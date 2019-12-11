Şanlıurfaspor'da başkan ve 12 yönetici istifa etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Şanlıurfaspor'da başkan ve 12 yönetici istifa etti! - Son Dakika Spor

Şanlıurfaspor'da başkan ve 12 yönetici istifa etti!

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı Mehmet Yılmaz ve 12 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği bildirildi.

Şanlıurfaspor'da başkan ve 12 yönetici istifa etti!, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı Mehmet Yılmaz ve 12 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği bildirildi.


Şanlıurfaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ömer Dodanlı, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim adına toplanan istifaların Şanlıurfa Valiliği Dernekler Masasına verildiğini belirtti.


Kulübün menfaatleri doğrultusunda istifaların gerçekleştiğini anlatan Dodanlı, şunları kaydetti:


"Kulüpte şu anda 6 kişiyiz yedekler de dahil, bunlar da olağanüstü kongreye götürme yetkileri olmadığından dolayı, yarıdan fazlası olması lazım, bu süreçle ilgili hızlı bir karar aldık. Şanlıurfaspor'un menfaatleri doğrultusunda biz notere de gerekli istifaları vermek yerine süreci daha da kısaltmak adına Şanlıurfa Valiliği Dernekler Masasına imzalarımızı verdik. Kulüp şu anda olağanüstü kongreden ziyade kayyuma gidecektir. Atanacak kayyum 45 gün içerisinde kulübü kongreye götürecektir."


Dodanlı, kulübün çok fazla borcu olmadığını aktararak, "58 milyon lira toplamda borç vardır. Bunun 35 milyonu yönetici, 10 milyonu yabancı oyuncuların alacaklarıdır. Kulüp 15 milyona kurtulur, reçetesi hazırdır ancak adım atılması gerekiyor. Forma satışı olur bunlar yapılır, birilerinin el atması lazım, birlik beraberlik içerisinde." değerlendirmesinde bulundu.


Grubunda eksi 14 puanla son sırada yer alan Şanlıurfaspor'a sezon başında da TFF, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlamadığı için 15 puan silme cezası vermişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Yılmaz, Şanlıurfaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:31 
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