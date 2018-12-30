Şanlıurfaspor'da Hazırlıklara Yeni Yıl Tatili

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, devre arası kamp çalışmalarına yeni yıl dolayısıyla ara verecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, devre arası kamp çalışmalarına yeni yıl dolayısıyla ara verecek.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde kendi tesislerinde 30 Aralık Pazar günü son çalışmalarını yapan sarı yeşilli oyunculara 3 Ocak 2019'a kadar izin verilecek.



Şanlıurfasporlu oyuncular, Antalya Belek'te yapılacak ikinci etap kamp çalışmaları için 3 Ocak 2019 Perşembe günü toplanarak hazırlıklarına başlayacak.



Güneydoğu ekibi, kamp çalışmaları kapsamında 4 hazırlık maçı yapacak.

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