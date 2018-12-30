Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor'da Hazırlıklara Yeni Yıl Tatili

Şanlıurfaspor'da Hazırlıklara Yeni Yıl Tatili

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, devre arası kamp çalışmalarına yeni yıl dolayısıyla ara verecek.

Şanlıurfaspor'da Hazırlıklara Yeni Yıl Tatili, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, devre arası kamp çalışmalarına yeni yıl dolayısıyla ara verecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde kendi tesislerinde 30 Aralık Pazar günü son çalışmalarını yapan sarı yeşilli oyunculara 3 Ocak 2019'a kadar izin verilecek.

Şanlıurfasporlu oyuncular, Antalya Belek'te yapılacak ikinci etap kamp çalışmaları için 3 Ocak 2019 Perşembe günü toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Güneydoğu ekibi, kamp çalışmaları kapsamında 4 hazırlık maçı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:09 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Spor
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