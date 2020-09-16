Şanlıurfaspor'da kayyum tehlikesi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da daha önce ertelenen olağanüstü kongrede bugün de yönetim kurulu için aday çıkmadı.

Geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağanüstü kongre için yapılan seçimlerde Divan Başkanlığı'na Ömer Dodanlı seçildi.

Kongre, yönetim kurulu listesi oluşmadığı için gelecek haftaya ertelendi.

Divan Başkanı Ömer Dodanlı, AA muhabirine, 52 yıllık kulübün bu aşamaya gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Kulübün özellikle son 3 yılda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Dodanlı, şöyle devam etti:

"Şanlıurfaspor'un bugün itibariyle borcu 49 milyon liradır. Kulüp yönetiminin yarısı istifa etmiş durumdadır. Yarım asırlık Şanlıurfaspor, gelecek hafta kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karışa kaldı. Defalarca takımın el birliğiyle birlik beraberlik içerisinde bu durumdan kurtarılmasını istedik ancak çağrılarımız ve çabalarımız bir türlü karşılık bulmadı. Önceki sezon başında da TFF, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlamadığı için Şanlıurfaspor'a 15 puan silme cezası vermişti. Sezonu son sırada bitirmemize rağmen liglerde düşme kalkınca Şanlıurfaspor, geleceğe umutla sarılabilme adına son bir şans yakalamıştı şimdi göz göre göre o şansı da kaybediyoruz. Sahip çıkmayanlar utansın."