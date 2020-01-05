Şanlıurfaspor'da kongre ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Şanlıurfaspor'da kongre ertelendi - Son Dakika Spor

Şanlıurfaspor'da kongre ertelendi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve eski yönetimi toplu halde istifa ettiği için valilik kararıyla beş kişilik bir heyetin atandığı Şanlıurfaspor Kulübü, çoğunluk sağlanamadığı için kongresini gerçekleştiremedi.

Şanlıurfaspor'da kongre ertelendi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve eski yönetimi toplu halde istifa ettiği için valilik kararıyla beş kişilik bir heyetin atandığı Şanlıurfaspor Kulübü, çoğunluk sağlanamadığı için kongresini gerçekleştiremedi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor. Eski yönetimin maddi sıkıntılar nedeniyle toplu halde istifa etmesi üzerine takımı kongreye götürmesi için valilik tarafından bir heyet atanmıştı. Başkanlığına kulüpte daha önce yöneticilik yapan Mahmut Mangal'ın atandığı heyetin kulübü olağanüstü kongreye götürmesi planlanıyordu. Heyet aldığı kararla kulübü kongreye götürdü. Takımın tesislerinde bugün gerçekleştirilen olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelendi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve şu ana kadar herhangi bir galibiyeti bulunmayan Şanlıurfaspor eksi 14 puanla son sırada yer alıyor. - ŞANLIURFA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir
Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Son Dakika Haberleri
21:32 Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor
21:32 Liverpool, FA Kupası'nda 4. tura çıktı - Son Dakika Spor
21:28 Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
21:23 Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
21:23 Mustafa Cengiz Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez - Son Dakika Spor
20:45 Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 21:46:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfaspor'da kongre ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]