Şanlıurfaspor'da yeni sezon hazırlıkları

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetimindeki ilk antrenmana, tüm oyuncular katıldı.

Gürses, sezon öncesi kampın hayırlı olmasını dileyerek, sakatlıkların olmadığı başarılı bir sezon geçirmek istediklerini kaydetti.

Şanlıurfaspor Başkan Vekili Ahmet Kayral ise yeni sezon için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, amaçlarının bu sene şampiyonluk olduğunu ifade etti.