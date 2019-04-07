Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 0-0

Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 0-0

1 saat önce

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Erkan Özdamar, Emir Kılıçarslan, İsmail Taygun TasalıŞANLIURFASPOR: Ömer - Samet, Aykut, Benhur (Dk. 82 Feridun), Oğuzhan, Mehmet (Dk. 56 Halil), Can (Dk.

Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 0-0, System.String[]


STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Emir Kılıçarslan, İsmail Taygun Tasalı

ŞANLIURFASPOR: Ömer - Samet, Aykut, Benhur (Dk. 82 Feridun), Oğuzhan, Mehmet (Dk. 56 Halil), Can (Dk. 61 Sercan), Ömer, Deniz, Emre, Fevzi

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık - Murat, Bilal, Fatih, Abdulhamit, Selçuk, Ramazan, Ali, Ahmet (Dk. 51 Turgut), Tuğrul (Dk. 74 Youssef), Barış (Dk. 73 Ufuk)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Fevzi (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Emre, Sercan, Deniz, Fevzi (Şanlıurfaspor) -  Ali, Abdulhamit, Selçuk, Bilal (Fatih Karagümrük)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 30'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:06 Kaynak: DHA

Halil Can, Şanlıurfaspor, Spor
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