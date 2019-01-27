Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor Kendi Evinde Mağlup

Şanlıurfaspor Kendi Evinde Mağlup

1 saat önce

Tff 2. Lig Kırmızı Grubun 19. Haftasında Şanlıurfaspor, Kahramanmaraşspor'u konuk etti.

Şanlıurfaspor Kendi Evinde Mağlup, System.String[]
Tff 2. Lig Kırmızı Grubun 19. Haftasında Şanlıurfaspor, Kahramanmaraşspor'u konuk etti. Gap Stadyumundaki karşılaşmayı Kahramanmaraşspor tek golle kazanmayı bildi.

Maçtan dakikalar

15. dakikada konuk takım Kahramanmaraşspor, Yasin Abdioğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

20. dakikada golden sonra Şanlıurfaspor etkili olmaya başladı. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Şanlıurfaspor ceza sahasının içinde Mehmet Taşçı ile pozisyondan yararlanamadı.

28. dakikada Sercan tarafından ceza sahasının içine gönderilen top kaleci Özkan'da kaldı.

36. dakikada Kahramanmaraşspor serbest vuruşu kazandı. Ceza sahasına gönderilen top Aziz'in önünde kaldı. Aziz'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Maçta ilk yarı Kahramanmaraşspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı

58. dakikada Şanlıurfaspor Sercan ile mutlak bir golden yararlanamadı.

75. dakikada Şanlıurfaspor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gönderilen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

95. dakikada Şanlıurfaspor'da Fevzi Özkan ve Kahramanmaraşspor'da Burak kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı Kahramanmaraşspor 1-0 kazandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:03 Kaynak: İHA

Abdioğlu, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, Spor
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