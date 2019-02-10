Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 0-1

Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 0-1

9 dakika önce

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Adem Sarıtaş, Kadir Kantekin, İsmail Taygun TasalıŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci – Samet, Harun (Dk. 83 Benhur), Oğuzhan, Sercan (Dk. 76 Onur), Mehmet, Can, Ömer Bozan, Feridun (Dk. 64 İbrahim), Halil, FevziZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan-Cömert (Dk.

Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 0-1, System.String[]


STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Kadir Kantekin, İsmail Taygun Tasalı

ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci – Samet, Harun (Dk. 83 Benhur), Oğuzhan, Sercan (Dk. 76 Onur), Mehmet, Can, Ömer Bozan, Feridun (Dk. 64 İbrahim), Halil, Fevzi

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan-Cömert (Dk. 85 Mustafa), Emre, Kamil, Doğukan, Berkan, Okan, Hüseyin (Dk. 85 Gencay), Turan, Mert (Dk. 90 Akif), Semih

GOLLER: Dk. 45 Okan (P) (Zonguldak Kömürspor)

SARI KART:  Fevzi (Şanlıurfaspor)- Emre, Mert (Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Halil (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 21'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 1-0 mağlup oldu. 

45'inci dakikada Mehmet'in cezaalanında rakip oyuncuya müdahalesi sonucu hakem Zonguldak Kömürspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Okan'ın kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 0-1

47'nci dakikada gelişen Şanlurfaspor atağında Ömer'in kullandığı serbest vuruşta Can'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

75'inci dakikada ceza alanı sol çaprazında Hüseyin'in sert vuruşunda top direkten döndü.

85'inci dakikada Fevzi'nin ortasında Halil'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

İbrahim Halil, Şanlıurfaspor, Zonguldak, Spor
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