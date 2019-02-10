Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 0-1
9 dakika önce
STAT: 11 NisanHAKEMLER: Adem Sarıtaş, Kadir Kantekin, İsmail Taygun TasalıŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci – Samet, Harun (Dk. 83 Benhur), Oğuzhan, Sercan (Dk. 76 Onur), Mehmet, Can, Ömer Bozan, Feridun (Dk. 64 İbrahim), Halil, FevziZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan-Cömert (Dk.
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Kadir Kantekin, İsmail Taygun Tasalı
ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci – Samet, Harun (Dk. 83 Benhur), Oğuzhan, Sercan (Dk. 76 Onur), Mehmet, Can, Ömer Bozan, Feridun (Dk. 64 İbrahim), Halil, Fevzi
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan-Cömert (Dk. 85 Mustafa), Emre, Kamil, Doğukan, Berkan, Okan, Hüseyin (Dk. 85 Gencay), Turan, Mert (Dk. 90 Akif), Semih
GOLLER: Dk. 45 Okan (P) (Zonguldak Kömürspor)
SARI KART: Fevzi (Şanlıurfaspor)- Emre, Mert (Zonguldak Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Halil (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 21'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 1-0 mağlup oldu.
45'inci dakikada Mehmet'in cezaalanında rakip oyuncuya müdahalesi sonucu hakem Zonguldak Kömürspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Okan'ın kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 0-1
47'nci dakikada gelişen Şanlurfaspor atağında Ömer'in kullandığı serbest vuruşta Can'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
75'inci dakikada ceza alanı sol çaprazında Hüseyin'in sert vuruşunda top direkten döndü.
85'inci dakikada Fevzi'nin ortasında Halil'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:22 Kaynak: DHA
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan Karabükspor Maçında Büyük Centilmenlik Örneği
Beşiktaş, Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın Golleriyle 2-0 Mağlup Etti
Şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir İçin Marş Besteledi
Milli Oyuncu Cengiz Ünder Hayalini UEFA'ya Açıkladı