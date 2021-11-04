ŞANLIURFA - Şanlıurfasporlu futbolcular, ilkokul öğrencileriyle maç yaptı - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfa spor, kent kırsalında bulunan bir okulun öğrencileriyle maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfaspor kafilesi, Haliliye ilçesi kırsalındaki Ulubağ İlkokulu'nun yenilenen futbol sahasının açılışına katıldı.

Duvarlarının Şanlıurfaspor armasıyla sahasının ise sarı yeşil bayraklarla donatıldığı spor tesisinin açılışı için okula gelen futbolcuları çocuklar, çiçekler ve sevinç gösterileri ile karşıladı.

Tüm futbolcuların katıldığı açılışta çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Şanlıurfasporlu futbolcular ile okul takımı arasında maç yapıldı.

Futbolcuların ve öğrencilerin birbirine başarı dileyerek başladığı maçı, arkadaşlarının tezahürat ve desteğini arkasına alan okul takımı 5-2 kazandı.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden futbolcular, öğrencilere imza verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, çok güzel bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, "Şanlıurfalı çocuklarımızla bir araya gelmek çok güzeldi. Çocuklarımızın mutlulukları bize moral motivasyon oldu. Hayatımda ilk defa takımımın yenilmesine bu kadar çok sevindim. Sahanın yapımında ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.