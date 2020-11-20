Şanlurfa'da 24 DEAŞ şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Şanlurfa'da 24 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)
20.11.2020 16:19
16 TUTUKLAMAŞanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 16'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
16 TUTUKLAMA
Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 16'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest bırakılan 2 şüphelinin ise Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
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