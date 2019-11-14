Son Dakika Haberleri: Şanlurfa'da cephanelikte patlama: 16'sı asker 17 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Şanlurfa'da cephanelikte patlama: 16'sı asker 17 yaralı (2) - Son Dakika

Şanlurfa'da cephanelikte patlama: 16'sı asker 17 yaralı (2)

6 saat önce

VALİ ERİN: PATLAMA TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI DEĞİLPatlama sonrası 20'nci Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Şanlurfa'da cephanelikte patlama: 16'sı asker 17 yaralı (2), System.String[]

VALİ ERİN: PATLAMA TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI  DEĞİL

Patlama sonrası 20'nci Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Patlamadaki yaralı sayısının 17 olduğunu ifede eden Vali Erin, "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Gerekli tedbirleri aldık ve çalışmamız devam ediyor. Şu anda herşey kontrolümüz altında. Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar var fakat patlama bir terör saldırısı kaynaklı değil. Patlamanın nedeni ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Yaralanan sivil vatandaşın ise patlama sırasında tugaya yakın yerdeki evinin balkonunda olduğu ve patlama nedeniyle çevreye saçılan şarapnel parçasının isabet ettiği öğrenildi.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:52 Kaynak: DHA
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