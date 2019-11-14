ŞANLURFA'DA CEPHANELİKTE PATLAMA: 16'SI ASKER 17 KİŞİ YARALANDI / EKİYLE YENİDEN

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi, 16'sı asker 17 kişi yaralandı.

Bugün saat 22.50 sıralarında kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 16'sı asker 17 kişi, kentteki hastanelere götürdü. Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamaların hemen ardından görevlilerin inceleme başlattığı öğrenildi.

'TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI DEĞİL'

Patlama sonrası 20'nci Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Patlamadaki yaralı sayısının 17 olduğunu ifade eden Vali Erin, "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Gerekli tedbirleri aldık ve çalışmamız devam ediyor. Şu anda herşey kontrolümüz altında. Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar var fakat patlama bir terör saldırısı kaynaklı değil. Patlamanın nedeni ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yaralanan sivil vatandaşın ise patlama sırasında tugaya yakın yerdeki evinin balkonunda olduğu ve patlama nedeniyle çevreye saçılan şarapnel parçasının isabet ettiği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı da açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -