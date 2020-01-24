Şanlurfa'da deprem paniği - Son Dakika
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Şanlurfa'da deprem paniği

7 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Şanlurfa'da deprem paniği, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Elazığ'ın yanı sıra Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar evlerinde çıkarken, yetkililer kentte herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
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