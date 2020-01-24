Şanlurfa'da deprem paniği (2) - Son Dakika

Şanlurfa'da deprem paniği (2)
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DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILARElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:49 Kaynak: DHA
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem, bir yerel televizyonda canlı yayınlanan programda ekranlara yansıdı. Deprem anında yaşanan korku ve panik ekranlara yansıdı.
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