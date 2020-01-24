Şanlurfa'da deprem paniği (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlurfa'da deprem paniği (2) - Son Dakika

Şanlurfa'da deprem paniği (2)

6 saat önce

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILARElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Şanlurfa'da deprem paniği (2), System.String[]

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem, bir yerel televizyonda canlı yayınlanan programda ekranlara yansıdı. Deprem anında yaşanan korku ve panik ekranlara yansıdı.


Şanlıurfa, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:49 Kaynak: DHA
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