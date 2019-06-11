Son Dakika Haberleri: Sanmar'ın, Svitzer'e ürettiği 21. tekneye 'Meridian' adı verildi
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Sanmar'ın, Svitzer'e ürettiği 21. tekneye 'Meridian' adı verildi

8 saat önce

Sanmar Denizcilik'in dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer'e ürettiği 21. tekneye isim töreni gerçekleştirildi.

Sanmar'ın, Svitzer'e ürettiği 21. tekneye 'Meridian' adı verildi, System.String[]
Sanmar Denizcilik'in dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer'e ürettiği 21. tekneye isim töreni gerçekleştirildi. 70 ton çekme gücüne sahip ATD (Azimuth Tractor Drive) tipi tekneye, Thames nehri üzerinde gerçekleştirilen isim töreninde Svitzer Meridian adı verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:08 
Denizcilik, Ekonomi
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