Sanofi'den "BIO-Scouting projesi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanofi'den 'BIO-Scouting projesi' - Son Dakika Ekonomi

Sanofi'den "BIO-Scouting projesi"

6 saat önce

Sanofi'nin hayata geçirdiği BIO-Scouting projesi başladı.

Sanofi'den

Sanofi'nin hayata geçirdiği BIO-Scouting projesi başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyostatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Sezerman danışmanlığında yürütülen BIO-Scouting projesi kapsamında başvurular 17 Ocak 2020'ye kadar kabul ediliyor.

BIO-Scouting projesi, Türkiye'de yaşam bilimlerine ve sağlığa katma değer sağlayacak fikirleri saptamak ve ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçiriliyor. Proje ile Türkiye'nin Ar-Ge ayak izi güçlenecek ve Türkiye'de geliştirilen yüksek katma değerli akademik projeler ekonomik değere dönüştürülmek üzere değerlendirilecek.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyostatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Sezerman'ın önderliğinde yürütülen projede, Türkiye'nin ileri gelen tekonoparklarının, üniversitelerinin ilaç veya teknoloji geliştirme projeleri, Sanofi Türkiye ve global ekiplerinin de katkılarıyla, yaşam bilimlerine ve sağlık alanına sunacağı katma değer üzerinden değerlendirilecek.

BIO-Scouting kapsamında açık inovasyon metodu sayesinde Sanofi'nin Fransa'da bulunan Ar-Ge merkezleri ile Türkiye'de geliştirilen yüksek katma değerli akademik projeler arasındaki mesafe sorunu ortadan kaldırılacak ve daha güçlü birlikteliklere imza atmaları mümkün kılınacak.

Başvurular 17 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. BIO-Scouting Projesi'ne bireysel başvuru, proje konusu, kapsamı, özgün değeri ve proje yöntemini kısaca tanımlayan bir e-mail ile bio-scouting@sanofi.com adresine yapılabilecek.

"Şu ana kadar toplamda 63 projenin başvurdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyostatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Sezerman, proje kapsamında çağrıda bulundukları üniversiteler ve teknoparklardan şu ana kadar toplamda 63 projenin başvurduğunu belirtti.

Sezerman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde geliştirilen projeleri dünya çapında birer biyoteknoloji ürününe dönüştürmeyi hedeflediğimiz projede geldiğimiz aşama heyecan verici. Çağrımız sonrasında şu ana kadar üniversitelerden 36, Teknopark şirketlerinden ise 27 proje ulaştı ve şu ana kadar 12 projenin ekibiyle birebir görüşmeler yaptık. Bu aşamada bile ekip olarak bizi oldukça heyecanlandıran ve etkilendiğimiz projeler var. Proje ile Türk bilim camiasının global platformda hak ettiği saygınlığının artırmasına katkı sağlarken sağlık alanında küresel oyuncuların dikkatini Türkiye'ye çekmeyi hedefliyoruz."

Aydınlar, Acıbadem, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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