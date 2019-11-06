Son Dakika Haberleri: Sanofi, grip aşısı tedarikine devam ediyor
Son Dakika Ekonomi Sanofi, grip aşısı tedarikine devam ediyor

Sanofi, grip aşısı tedarikine devam ediyor

7 saat önce

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, 2019-2020 sezonu için geniş kapsamlı koruma sağlayan 4'lü grip aşısının dağıtımına ekimde başlandığını belirterek, "Yarından itibaren yıl sonuna kadar partiler halinde aşı tedariğine devam edilecek.

Sanofi, grip aşısı tedarikine devam ediyor, System.String[]

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, 2019-2020 sezonu için geniş kapsamlı koruma sağlayan 4'lü grip aşısının dağıtımına ekimde başlandığını belirterek, "Yarından itibaren yıl sonuna kadar partiler halinde aşı tedariğine devam edilecek." ifadesini kullandı.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıldan itibaren mevcut en geniş korumayı sağlayan 4'lü (dolaşımdaki 4 farklı virüs tipine karşı etkili) influenza (arip) aşısının Türkiye'de geri ödemeye dahil edildiğini anımsattı.

Sanofi Pasteur olarak 2019-2020 sezonu için 4'lü influenza aşısının dağıtımına geçen ay başladıklarını aktaran Turan, yarından itibaren yıl sonuna kadar partiler halinde aşı tedariğinin süreceğini bildirdi.

Turan, bugüne kadar yaklaşık 250 bin doz aşı dağıtımı yaptıklarını kaydederek, aşı içeriğinin tüm üreticiler için her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onayı ile belirlendiğini, üretimin kalite kontrolün ağırlıklı olduğu ve birçok test içeren süreçlerden geçtikten sonra yapılabildiğini anlattı.

Şubat 2019'da birçok ülkede oldukça ağır geçen ve yalnızca Fransa'da 8 binden fazla ölüme sebebiyet veren grip salgınları yaşandığını hatırlatan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun ardından DSÖ dolaşımdaki virüslerin gen haritasının daha detaylı analizinde ve buna göre aşıya eklenecek içeriğin kararında normale göre bir ay gecikme yaşandı, üretim de bu doğrultuda bir ay geç başladı. Sonuç olarak tüm dünya genelinde aşı tedariği bu yıl önceki yıllara göre biraz daha geç sağlanabiliyor. Ülkemizde özellikle ocak ayında salgınlar halinde başlayan ve nizan-mayısta ise tekrar salgınlara sebep olan grip enfeksiyonundan korunmak için aşılanma zamanı anlamında bir gecikme söz konusu değil."

Turan, "Bütün bu bilgiler ışığında ve ülkemizdeki influenza sezonu hastalık izlem verilerini göz önünde bulundurduğumuzda, influenza aşısı tedariği zamanlamasının, ülkemizde halk sağlığı üzerinde olumsuz bir durum oluşturması beklenmiyor. Salgınlar başlamadan önce (ekim-aralık) aşılanmamış olanların da ikinci salgın döneminde (nisan-mayıs) korunma sağlanabilmesi için

ilk fırsatta aşılanmasını gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de DSÖ gibi sağlık otoriteleri öneriyor." açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Sanofi Pasteur, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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