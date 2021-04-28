Sanofi'nin Girişimcilik Programı 'PharmUp'ın yeni dönem katılımcıları belli oldu - Son Dakika

Sanofi'nin Girişimcilik Programı 'PharmUp'ın yeni dönem katılımcıları belli oldu

28.04.2021 11:03
Sanofi'nin Girişimcilik Programı 'PharmUp'ın yeni dönem katılımcıları belli oldu, System.String[]

Sanofi'nin hayata geçirdiği, sağlık alanında fark yaratacak fikir ve proje sahiplerine yönelik PharmUp Girişimcilik Programı'nın 2021 yılı katılımcıları açıklandı.

Sanofi'nin? hayata geçirdiği, sağlık alanında fark yaratacak fikir ve proje sahiplerine yönelik PharmUp Girişimcilik Programı'nın 2021 yılı katılımcıları açıklandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlenen yeni dönem konuları doğrultusunda bu yıl başvurular arasından 6 girişimci programa katılmaya hak kazandı. Buna göre, Avokadio, Farma VR, Gene2info, Genz Bioteknoloji, Medklik ve Oruba PharmUp Girişimcilik Programı'nın yeni dönem girişimleri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye, Levant ve İran Ülke Müdürü Cem Öztürk, PharmUp'ın başarıyla geçen ilk döneminin ardından ikincisini başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sanofi, 64 yıldır Türkiye'nin sağlıklı geleceği çalışan ve inovasyona büyük önem veren yenilikçi bir ilaç şirketi. Yenilikçi duruşumuz sadece kendi bünyemizde hastalara ve hekimlere sunduğumuz tedavi seçenekleri ile sınırlı değil. Bugüne kadar Türkiye'ye bugüne kadar toplamda 1 milyar doları aşkın yatırım yapmış bir şirket olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı yürütmenin yanı sıra, bu alandaki gelişim fırsatlarıyla değer zincirinin tümüne destek olmak üzere proje ve iş birliklerine imza atıyoruz. Dolayısıyla, sektörümüzü daha ileriye taşıma potansiyeline sahip girişimlere katkı sağlamayı da Sanofi olarak çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, PharmUp'ın vizyonlarına önemli bir örnek oluşturduğunu vurgulayarak, "PharmUp'ın ilk dönem programına dahil olan girişimcilerin kat ettikleri aşamayı görmek programımızın yarattığı farkı göstermek açısından önemliydi. Girişimlerden birinin hayata geçirdiği uygulama ise dünyada bir ilk olma özelliğini de taşıyordu. PharmUp'ın, Endeavour iş birliğinde gerçekleştireceğimiz ikinci döneminde, kısa listemizde 6 inovatif fikir bulunuyor. Kendilerinin bu süreçte kaydedecekleri aşama ve kuracağımız olası iş birlikleri adına heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

-Türk girişimcilik ekosistemi için heyecanlı bir dönem

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise sağlık alanındaki bu yenilikçi girişim programına dahil olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti:

"Türk girişimcilik ekosistemi için heyecanlı bir dönem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene hem Türkiye'de rekor şirket satışları gerçekleşti, hem ciddi yatırımlar oldu hem de kurumsal dünya ile girişimci iş birlikleri anlamında çok verimli bir sene yaşadık. Kurumsal şirketlerin girişimcilerle iş birliği içinde olması, girişimcilerin farklı kaynaklara erişerek daha hızlı büyümesinin yanında, kurumsal dünyanın da yeni teknolojilere erişerek hem kurum içi hem kurum dışı inovasyona hız kazandırmasına sebep oluyor.

Türkiye'de özellikle sağlık teknolojilerinde oldukça gelişmeye açık fırsat var, bu bağlamda Sanofi gibi tüm dünyada alanında öncü bir kurumla partner olmak ve bu gelişime katkıda bulunmak bize mutluluk veriyor. Detaylı bir seçim süreci sonucu, PharmUp'a Sanofi ekibiyle birlikte 6 girişim seçtik. Tüm girişimcileri kutluyorum, Endeavor olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız."

-Programın sonunda Sanofi ile iş birliği fırsatı

Sağlık dikeyinde çalışan, ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu programa seçilen girişimciler, mentörlük desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemine başlayacak. Bu dönem sonrasında ürünlerini olgunlaştıran start-up'lar Temmuz ayında gerçekleştirilecek programın final gününde (Demo Day) sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulurken somut çözümü olan projelere Sanofi ile iş birliği fırsatı sunulacak.

Girişimcilik, geri dönüşüm, Türkiye, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanofi'nin Girişimcilik Programı 'PharmUp'ın yeni dönem katılımcıları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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