Sanofi, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısını üretecek - Son Dakika

Sanofi, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısını üretecek

27.01.2021 15:22
Sanofi, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısını üretecek, System.String[]

Fransız ilaç şirketi Sanofi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine aşı tedarik edilmesi amacıyla BioNTech-Pfizer aşısını üreteceklerini açıkladı.

Fransız ilaç şirketi Sanofi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine aşı tedarik edilmesi amacıyla BioNTech-Pfizer aşısını üreteceklerini açıkladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre yaz aylarında 125 milyon doz aşının teslim edilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan aşı krizi devam ederken, Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, AB ülkelerine aşı tedarik etmek amacıyla ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in korona virüs aşısının üretileceği duyuruldu. Taraflar arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Sanofi'nin yaz aylarında 125 milyon doz aşı teslim edeceği belirtildi. Ayrıca Sanofi'nin aşı adayında ise gecikmeler olacağı aktarıldı. Aşı üretiminin ilk olarak Sanofi'nin Frankfurt'ta bulunan tesislerinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Anlaşmanın mali ayrıntıları ise açıklanmadı.

Öte yandan Sanofi'nin GlaxoSmithKline Plc ile geliştirdiği korona virüs aşının geçtiğimiz Aralık ayında yaşlılar üzerinde etkinliğinin yetersiz olması nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu. Önümüzdeki ay Covid-19 aşıları için yeni bir deneme başlatılacağı açıklandı.

-İHA-

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanofi, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısını üretecek - Son Dakika


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