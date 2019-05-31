Sanofi Türkiye'den hekimlere WhatsApp Business hizmeti

Sanofi Türkiye, ilaç sektöründe bir ilki gerçekleştirerek WhatsApp Business uygulamasını güncel medikal bilgileri paylaşmak üzere hekimlere sundu.

Sanofi Türkiye, ilaç sektöründe bir ilki gerçekleştirerek WhatsApp Business uygulamasını güncel medikal bilgileri paylaşmak üzere hekimlere sundu.

Sanofi Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, Türkiye ilaç sektöründe bir ilk olarak WhatsApp uygulaması üzerinden hekimler için yeni nesil bir iletişim platformunu hayata geçirdi.

WhatsApp Business uygulamasını başarılı bir şekilde iç iletişiminde kullanan Sanofi Türkiye, bu başarısından yola çıkarak Sanofi Diyabet İş Birimi ile bini aşkın hekime güncel bilgileri WhatsApp üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde sunmayı hedefliyor.



Sanofi Türkiye'nin dijital dönüşüm stratejisi çerçevesinde kullanılan WhatsApp Business uygulaması, sağlık sektörü ile ilgili yenilik ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen hekimler için bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran bir platform olacak. Sanofi Türkiye Diyabet İş birimi, dahiliye uzmanları ve endokrinologlar ile bu uygulama üzerinden profesyonel gelişimlerine destek olacak bilgi ve yenilikleri paylaşacak. Hekimler bu platform ile önemli güncel bilgilere, kongrelerden çıktılara ve medikal güncellemelere kısa, özet ve kolay bir şekilde ulaşacak.



Sanofi WhatsApp Business'in hekimler için ilk paylaşımları haziranda küresel çapta önem taşıyan bir kongreden yapılmaya başlanacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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