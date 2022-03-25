Sanofi Türkiye, "Hedefler için İş Dünyası Platformu"nun kurumsal destekçisi oldu - Son Dakika

Sanofi Türkiye, "Hedefler için İş Dünyası (Business for Goals - B4G) Platformu"nun kurumsal destekçisi oldu.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Sanofi Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından 2019 yılında kurulan "Hedefler için İş Dünyası (Business for Goals - B4G) Platformu"nun kurumsal destekçiliğini yürütecek.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının özel sektör tarafından desteklenmesi ve yeni ortaklıkların kurulması amacıyla başlatılan ortak eylem platformu B4G çatısı altında, Sanofi Türkiye sağlık ve kaliteli yaşam alanlarında yapılacak çalışmalara liderlik edecek.

Sanofi, insanlığa sunduğu sağlık çözümlerinin yanı sıra gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle ekonomik, sosyal ve çevresel konularda sürdürülebilirlik çalışmaları yürütüyor.

Toplumsal Etki Stratejisi olarak adlandırdığı sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Sanofi, dünya genelinde sağlığa erişimi herkes için ulaşılabilir kılarak, AR-GE ve sağlıkta yeniliklere liderlik ederek, çevresel etkisini minimumda tutarak ve kapsayıcı kültürüyle çeşitlilikten güç alarak insanların sağlık ve refah içinde yaşamalarına katkı sağlıyor.

Bu doğrultuda Sanofi, sektördeki uzmanlık ve deneyimini, B4G'nin sağlık ve kaliteli yaşam alanlarına liderlik etmek üzere ortaya koymayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun, sürdürülebilirliği şirketlerin iş süreçleriyle bütünleşmiş bir yaklaşım haline getirmeyi amaçlayan bir oluşum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu kıymetli oluşuma, sağlık ve kaliteli yaşam alanlarında liderlik etmek üzere kurumsal destekçi olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sanofi Türkiye olarak, yarım asrı aşkın bir süredir toplumun her kesiminin sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu iş birliğiyle, sağlık alanındaki uzmanlığımızı ve tecrübemizi paylaşmak, birlikte düşünmek, öğrenmek ve üretmek üzere güçlü adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Hedefler için İş Dünyası Platformu ile kurduğumuz bu bağın, ülkemize ve geleceğe çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk ise sağlık alanında değer yaratmanın büyük bir sorumluluk gerektirirken aynı zamanda insan hayatına direkt etki edebilecek nitelikte bir alanda çalışmanın sürdürülebilirliğe değerli katkılar yapmak açısından önemli fırsatlar doğurduğunu aktardı.

Ünlütürk, "Platform olarak 'kimseyi geride bırakma' ilkesiyle, sürdürülebilirliği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde dikkat edilmesi gereken bir unsurdan daha çok şirketlerin iş süreçleriyle bütünleşmiş bir yaklaşım haline getirmek için çalışıyoruz. Yenilikçi ve küresel bir sağlık şirketi olan Sanofi'yi hedeflerimize giden yolda birlikte çalışacağımız kıymetli bir paydaş olarak görüyor, kurumsal destekçimiz olarak Platformumuzla iş birliğinin, uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma yolunda önemli bir aşama kaydedeceğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.