Sanofi, üst üste ikinci kez "En İyi İşveren" seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanofi, üst üste ikinci kez 'En İyi İşveren' seçildi - Son Dakika

Sanofi, üst üste ikinci kez "En İyi İşveren" seçildi

7 saat önce

Sanofi Türkiye, çalışan gelişimindeki yeni nesil İK uygulamalarıyla Top Employers Enstitüsü tarafından 2. kez "En İyi İşveren" sertifikası ile ödüllendirildi.

Sanofi, üst üste ikinci kez

Sanofi Türkiye, çalışan gelişimindeki yeni nesil İK uygulamalarıyla Top Employers Enstitüsü tarafından 2. kez "En İyi İşveren" sertifikası ile ödüllendirildi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve dünyanın lider şirketlerinin dahil edildiği değerlendirmede Sanofi Türkiye, yetenek stratejisi, öğrenim ve gelişim imkanları, performans yönetimi, liderlik gelişimi, ücretlendirme ve yan haklar, kurum kültürü gibi alanlardaki yenilikçi ve başarılı İK uygulamaları ile "En İyi İşveren" seçildi.

Sanofi, dünya çapında geçerli olan "En İyi İşveren" sertifikasına, 4 ana bölgede ( Avrupa, Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika) ve Türkiye'nin de dahil olduğu 22 ülkede uyguladığı insan kaynakları politikaları sayesinde layık görüldü.

Sanofi'nin sertifika ile ödüllendirildiği diğer ülkeler ise Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, Meksika, Polonya, Rusya, Singapur, İspanya, Güney Afrika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam oldu.


Çalışanları yalnızca kariyer yolculuklarında değil, yaşamlarına iyilik katabilecekleri her alanda desteklediklerini ifade eden Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, "Globalde ve Türkiye'de 2. kez üst üste 'En İyi İşveren' sertifikası ile ödüllendirilmek bizim için büyük bir başarı ve motivasyon kaynağı. Çeşitlilik, aidiyet, cinsiyet eşitliği, sosyal ve yan haklar konularındaki hassasiyetimiz, yenilikçi fikirler için özgür ortam yaratan açık ofisimiz, çalışanlarımızın kariyer gelişimlerine ve kişisel yolculuklarına pozitif etki yaratan tüm uygulamalarımızla bu ödüle layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sanofi Türkiye olarak, bu alanda fark yaratan yeni projelere imza atmaya ve çalışanlarımıza güç katmaya devam edeceğiz." dedi.

Latin Amerika, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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