Sanofi ve GSK Covid-19 aşısı için güçlerini birleştiriyor

Covid-19 ile mücadelede güç birliği yapan Sanofi ve GSK, COVID-19'a karşı adjuvanlı bir aşı geliştirmek için yenilikçi teknolojilerini birleştirecek.

İşbirliği ile geliştirilecek aşı adayının 2020 yılının ikinci yarısında klinik çalışmalara alınması ve başarılı olması halinde 2021 yılının ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.

Sanofi ve GSK, etkisini sürdüren küresel salgınla mücadeleye destek hedefiyle Covid-19'a karşı yenilikçi teknolojilerini kullanarak adjuvanlı bir aşı geliştirmek için bir niyet mektubu imzaladıklarını açıkladı.

Sanofi'nin bu iş birliğine katkısı, rekombinant DNA teknolojisine dayanan Protein-S Covid-19 antijeni olacak. Bu teknoloji sayesinde virüsün yüzeyinde bulunan proteinlerle tam bir genetik eşleşme sağlandı ve Sanofi'nin ABD'deki lisanslı rekombinant influenza aşısının temeli olan baculovirüs ekspresyon platformunun DNA'sı ile bu antijeni kodlayan DNA dizisi birleştirildi.

GSK ise kendini ispatlamış adjuvan pandemi teknolojisi ile bu iş birliğine katkı sağlayacak. Adjuvan kullanımı, doz başına gereken aşı proteini miktarını azaltabileceğinden daha fazla dozda aşı üretilmesine ve dolayısıyla daha fazla insanın korunmasına katkıda bulunabilir ve bu yönüyle salgın gibi durumlarda özellikle önem taşıyabilir.

Sanofi İcra Kurulu Başkanı Paul Hudson, "Dünyanın karşı karşıya kaldığı bu eşi benzeri görülmemiş küresel sağlık krizine karşı hiç kimsenin tek başına yol alamayacağı açıktır," diye konuştu. "Bu nedenle Sanofi olarak bu virüsü durdurmaya yardımcı olacak miktarda aşı üretme ve tedarik etme hedefiyle, uzmanlığımızı ve kaynaklarımızı GSK gibi emsal şirketlerle birleştirmeye devam ediyoruz."

GSK İcra Kurulu Başkanı Emma Walmsley, "Bu iş birliği, dünyanın en büyük aşı şirketlerinden ikisini bir araya getiriyor," dedi. "Bilimsel uzmanlığımızı, teknolojilerimizi ve yeteneklerimizi birleştirerek, mümkün olduğunca çok sayıda insanı Covid-19'a karşı korumak için aşı geliştirmeye yönelik küresel çabayı hızlandırabileceğimize inanıyoruz."

İki şirket Faz I klinik Çalışmaları 2020 yılının ikinci yarısında başlatmayı planlıyor. Başarılı olunması halinde, aşının kullanılabilir hale gelmesi için gerekli geliştirme sürecini, ruhsatlandırma koşullarına bağlı olarak, 2021 yılının ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyorlar.

Şirketler, bir an önce birlikte çalışmaya başlayabilmek üzere bir Materyal Transfer Anlaşması imzaladılar. İş birliğinin kesin şartlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinleşmesi bekleniyor.