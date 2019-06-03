Son Dakika Haberleri: Sanofi, yılın "En İyi İşveren"i seçildi
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Sanofi, yılın "En İyi İşveren"i seçildi

1 saat önce

Sanofi, Top Employers Institute tarafından her yıl düzenlenen uluslararası araştırma kapsamında hem globalde hem Türkiye'de "En İyi İşveren" sertifikasını kazandı.

Sanofi, yılın
Sanofi, Top Employers Institute tarafından her yıl düzenlenen uluslararası araştırma kapsamında hem globalde hem Türkiye'de "En İyi İşveren" sertifikasını kazandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 65 yıldır sağlık çözümleri sunan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Sanofi, Top Employers Institute tarafından verilen 2019 yılının "En İyi İşveren" sertifikasını hem globalde hem de Türkiye'de kazandı.
Sanofi, dünya çapında geçerli olan bu sertifikaya, Avrupa, Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika bölgeleri ve Türkiye'nin de dahil olduğu 22 ülkede uyguladığı insan kaynakları politikaları sayesinde layık görüldü.
Yetenek stratejisi, iş gücü planlama, yetenek kazanımı, oryantasyon programları, eğitim ve gelişim programları, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer yönetimi, ücret ve yan haklar, kurum kültürü gibi alanlardaki başarılı uygulamaları ile "En İyi İşveren" seçilen Sanofi Türkiye, bu ödülün gururunu ise mayıs ayında gerçekleştirilen bir etkinlik ile tüm çalışanları ile birlikte kutladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, şunları kaydetti:
"Hem Türkiye'de hem de globalde En İyi İşveren olma başarısını omuz omuza çalışan ekip arkadaşlarımızla birlikte elde ettik. Şirketin bu başarısının temelinde Sanofi ruhu var. Şirketin temel değerleri olan dürüstlük, saygı, ekip çalışması ve cesareti merkeze alan Sanofi yaklaşımını yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımıza yansıtmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bizi bu ödüle taşıyan Sanofi ruhunu koruyarak hayata güç katmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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