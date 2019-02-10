Son Dakika Haberleri: Sanremo'yu Mısır Kökenli Mahmood Kazandı

Sanremo'yu Mısır Kökenli Mahmood Kazandı

1 saat önce

İtalya'nın dünyaca ünlü Sanremo Şarkı Yarışması'nı, "Soldi" (Para) adlı rap şarkısıyla babası Mısırlı İtalyan şarkıcı Mahmood kazandı.

Sanremo'yu Mısır Kökenli Mahmood Kazandı, System.String[]
İtalya'nın dünyaca ünlü Sanremo Şarkı Yarışması'nı, "Soldi" (Para) adlı rap şarkısıyla babası Mısırlı İtalyan şarkıcı Mahmood kazandı.

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen ve 5-9 Şubat tarihlerinde yapılan Sanremo Şarkı Yarışması'nda, 24 İtalyan şarkıcı arasından 27 yaşındaki Mahmood birinci oldu. Annesi İtalyan babası Mısırlı Milano doğumlu Mahmood, iki ay önce de Sanremo Şarkı Yarışması'nın gençler kategorisini kazanmıştı.

Yoksul mahallelerde paranın aile ilişkilerini nasıl değiştirdiğinden bahseden, içinde "Ramazan" ve "Nargile" kelimeleri geçen "Soldi" adlı şarkısının bir mısrasında Arapça kelimeler de kullanan Mahmood, "çocukluğunu hatırlattığı" için şarkının bir yerinde Arapça kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Mahmood, Sanremo'yu kazanmasından dolayı İtalyan devlet televizyonu Rai'den gelen, İtalya adına bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma teklifini de kabul etti.

Bu arada Mahmood'un Sanremo'daki başarısı, ülkedeki göçmenlerle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Mahmood'un Sanremo'yu kazanmasını, Twetter'da yaptığı paylaşım ile eleştirdi. Salvini, "Mahmood...Yani... Bu mu en güzel İtalyan şarkısı? Ben Ultimo'yu (İkinci olan şarkıcı) seçerdim. Siz ne dersiniz?" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada bazı gazeteciler ve sanatçılar Mahmood'a destek verirken, bazıları da "sonucu önceden belli olan bir birincilik" şeklinde eleştiriler yöneltti.

Sanremo Şarkı Yarışması'nda birincilik, yüzde 50 telefon, yüzde 30 yarışmayı izleyen gazeteciler, yüzde 20 de "Onur Jürisi"nin oylarıyla belli oldu. Bu yılki Onur Jürisi'nde yönetmen Ferzan Özpetek de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:50 Kaynak: AA

İtalya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kefil Olduğu Kişi Borcu Ödemeyince İntihar Etti Bir Döneme Damga Vuran Küçük Onur'un Son Hali Şaşırttı

Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:10:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanremo'yu Mısır Kökenli Mahmood Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]