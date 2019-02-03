Son Dakika Haberleri: Şans Alışverişi - Çarşıdaki Fırat'ı Yönet

Şans Alışverişi - Çarşıdaki Fırat'ı Yönet

10 dakika önce

Yeni bir şans alışverişi daha çektik. Bu formatta bir arkadaşımız çarşıda oluyor.

Yeni bir şans alışverişi daha çektik. Bu formatta bir arkadaşımız çarşıda oluyor. Diğerleri onu telefonda yönlendirerek bir şey aldırıyor. Sonunda tabii herkes aldırdığı ne ise ona razı oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:30 Kaynak: Youtube

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