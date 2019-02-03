Şans Alışverişi - Çarşıdaki Fırat'ı Yönet
10 dakika önce
Yeni bir şans alışverişi daha çektik. Bu formatta bir arkadaşımız çarşıda oluyor.
Yeni bir şans alışverişi daha çektik. Bu formatta bir arkadaşımız çarşıda oluyor. Diğerleri onu telefonda yönlendirerek bir şey aldırıyor. Sonunda tabii herkes aldırdığı ne ise ona razı oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:30 Kaynak: Youtube
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