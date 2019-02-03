Şans Alışverişi - Çarşıdaki Fırat'ı Yönet

Yeni bir şans alışverişi daha çektik. Bu formatta bir arkadaşımız çarşıda oluyor.

Yeni bir şans alışverişi daha çektik. Bu formatta bir arkadaşımız çarşıda oluyor. Diğerleri onu telefonda yönlendirerek bir şey aldırıyor. Sonunda tabii herkes aldırdığı ne ise ona razı oluyor.

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