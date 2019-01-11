Son Dakika Haberleri: Şans Alışverişi - Telefonda Melih'i Yönet

Şans Alışverişi - Telefonda Melih'i Yönet

1 saat önce

Bu videoda sevilen formatımız Şans Yemeği'nin bir versiyonunu oynuyoruz.

Bu videoda sevilen formatımız Şans Yemeği'nin bir versiyonunu oynuyoruz. Bu kez arkadaşlarımız şanslarına güvenerek çarşıdaki Melih'i telefonda yönlendiriyor ve sonra da ne denk gelirse şanslarına o ürün düşüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:49 Kaynak: Youtube

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