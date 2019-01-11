Şans Alışverişi - Telefonda Melih'i Yönet

Bu videoda sevilen formatımız Şans Yemeği'nin bir versiyonunu oynuyoruz.

Bu videoda sevilen formatımız Şans Yemeği'nin bir versiyonunu oynuyoruz. Bu kez arkadaşlarımız şanslarına güvenerek çarşıdaki Melih'i telefonda yönlendiriyor ve sonra da ne denk gelirse şanslarına o ürün düşüyor.

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