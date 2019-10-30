Son Dakika Haberleri: Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler
Son Dakika Güncel Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

1 saat önce

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdilerHindistan, (DHA)- Hindistan'da düzenlenen 'Gaay Gauhri' festivalinde Hintli erkekler, boyanarak süslenmiş ineklerin önüne yatarak kendilerini ezdirdiler.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da düzenlenen 'Gaay Gauhri' festivalinde Hintli erkekler, boyanarak süslenmiş ineklerin önüne yatarak kendilerini ezdirdiler.

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen festivalde Hintli erkekler, yol üzerine yüzükoyun yatarak kendilerini ineklere ezdirdi. Çeşitli boya ve çiçeklerle süslenmiş onlarca inek, yerde yatan erkeklerin üzerinden geçti. Kendilerini ineklere ezdiren kişilerin bazılarının kemikleri kırıldığı ya da hafif yaralandıkları belirtildi. İnanışa göre, festivalde yaralanan kişileri yaraları iyileştikçe, şanslarının artacağı düşünülüyor.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: 9 kişinin can verdiği hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:34:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]