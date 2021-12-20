ŞANS'I İNGİLTERE'YE GÖTÜRECEK - Son Dakika

MANİSA'ya erkek arkadaşının işi gereği 5 ay önce gelen İngiliz Atlanta Wilster (27), sokakta yaralı bulduğu yavru köpeği sahiplendi. Wilster, 'Şans' ismini verdiği sokak köpeğine pasaport çıkartıp, İngiltere'ye götürmeyi planladığını söyledi.

İngiltere'de yaşayan köpek eğitmeni Atlanta Wilster, at eğitmeni olan erkek arkadaşı Salih Kandemir'in işi gereği 5 ay önce Manisa'ya geldi. Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde yaşayan Wilster, 5 ay önce Muradiye Mahallesi'nde, yaralı ve bitkin haldeki bir yavru köpeği sahiplendi. Aynı zamanda köpek eğitmeni olan Wilster, ilaç verip, yaralarını iyileştirdiği köpeği sağlığına kavuşturdu. Wilster, 'Şans' ismini verdiği köpeğine pasaport çıkartıp, İngiltere'ye sahibi olduğu diğer köpeklerinin yanına götürmeyi planladığını söyledi.

İngiliz turist rehberi Hakan Gündüz aracılığıyla açıklama yapan Atlanta Wilster, Türkiye'ye güzel bir ülke olduğu için geldiğini ve 1 yıl daha kalacağını söyledi. Wilster, "Türkiye çok güzel bir ülke olduğu için erkek arkadaşımla beraber gelmek istedim. İlk geldiğimde Muradiye Mahallesi'nde yaşıyordum. Bu köpeği de o çevrede bulmuştum. Bunlar 6 kardeşti. 5'i öldü ve tek sağ kalan bu oldu. Ben de ona ilaç verdim iyileştirdim ve sahiplendim. Niyetim köpeğime bir pasaport çıkartarak onu İngiltere'ye götürmek. İngiltere'de de köpeklerim var. Bunu da diğerlerin yanına götürmek istiyorum" diye konuştu.

Wilster, "Türkiye'de insanlar köpeklerden korkuyor. Köpek görünce kaçıyorlar. Sevmeye çalıştıklarını düşünmüyorum. Köpekler vahşi görünseler de aslında çok cana yakın hayvanlar, sevgiye ihtiyaçları var. Köpekler korkulacak hayvanlar değil" dedi.