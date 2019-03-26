Şans Konusunda Seviyeyi Arşın da Üstüne Çıkarmış İnsanlar

Yaşıyor olmak bile başlı başına bir şans bence, ama öyle insanlar var ki onları gördükten sonra kendini pek şanslı hissetmeyebilirsiniz.

Yaşıyor olmak bile başlı başına bir şans bence, ama öyle insanlar var ki onları gördükten sonra kendini pek şanslı hissetmeyebilirsiniz. İşte sizlere o insanları ve başlarına gelen olayları anlatamya çalıştım bu videoda.. Keyifli seyirler.

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