Şans oyunu için geldiği marketten bir koli içecek çalıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şans oyunu için geldiği marketten bir koli içecek çalıp kaçtı - Son Dakika

Şans oyunu için geldiği marketten bir koli içecek çalıp kaçtı

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete şans oyunu oynama bahanesiyle gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 1 koli alkollü içeceği alarak kayıplara karıştı.

Şans oyunu için geldiği marketten bir koli içecek çalıp kaçtı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete şans oyunu oynama bahanesiyle gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 1 koli alkollü içeceği alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi kadının içki kolisinin olmadığını fark ederek güvenlik kameralarını izlemesi sonucu ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çalışma başlattı.


Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Manavgat Sorun Bulvarı'nda bulunan markette meydana geldi. Markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, dışarıda kurulu stantta şans oyunu oynadıktan sonra kasada bulunan market sahibi Arife Aydemir'e 'Bugün hangi oyun var' diye sordu. Market sahibinin çekilişi söylemesinin ardından yanlış oyun oynadığını belirten kimliği belirsiz şahıs, bir süre oyalandı. Market sahibi iş yoğunluğunda diğer müşterilerle ilgilenirken, şüpheli kapının dış tarafında duran 1 koli alkollü içkiyi alarak marketten uzaklaştı.


Bir süre sonra dışarıya çıkan ve alkollü içeceklerin bulunduğu yerde kolinin eksik olduğunu fark eden market sahibi Arife Aydemir, polise haber vererek, şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Eşi ameliyat olduğu için akşam markette tek başına olduğunu ve akşam saatlerinde müşteri yoğunluğunun bulunduğunu belirten market sahibi Arife Aydemir, "Şüpheli dışarıda şans oyunu oynadıktan sonra dışarıdan içeriye geldi ve 'Bugün günlerden ne' diye sordu. Ben de günü söyleyince 'Hayda! Yanlış oynadım. Bunu düzelteyim' dedi. Tekrar dışarı çıktı. O arada akşam saati kalabalıktı. Ben müşterilerle uğraşıyordum. Eşim bugün ameliyat olmuştu, yoktu. Sonra dışarıdaki malzemelerin olmadığını fark ettim. Kameralardan izlediğimde net bir şekilde benim malzemelerimi, alkollü içkileri kasayla alıp götürüyor" dedi.


Saniye saniye görüntülendi


Hırsızlık olayı marketin güvenlik kameraları tarafından saniyesi saniyesine kaydedildi. Marketten içeri girip market sahibiyle konuştuktan sonra dışarı çıkan şüpheli şahıs, dışarıda şans oyunu oynarmış gibi yapıyor. Bu sırada yanına gelen bir kişinin içeri girmesini bekleyen şahıs, ardından kapının önünden duran bir koli alkollü içkiyi önce kendi bulunduğu yere aktarıyor. Bir süre daha oyalanan şahıs, bir koli alkollü içkiyi alarak uzaklaşıyor. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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