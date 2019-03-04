Şans Siparişi - Gözlerin Bağlı Market Siparişi Ver

Yeni bir şans siparişi videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız gözleri bağlı halde sipariş veriyor ve sonra da şanslarına razı oluyorlar.

Yeni bir şans siparişi videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız gözleri bağlı halde sipariş veriyor ve sonra da şanslarına razı oluyorlar.

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