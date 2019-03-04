Son Dakika Haberleri: Şans Siparişi - Gözlerin Bağlı Market Siparişi Ver

Şans Siparişi - Gözlerin Bağlı Market Siparişi Ver

1 saat önce

Yeni bir şans siparişi videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız gözleri bağlı halde sipariş veriyor ve sonra da şanslarına razı oluyorlar.

Yeni bir şans siparişi videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız gözleri bağlı halde sipariş veriyor ve sonra da şanslarına razı oluyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:35 Kaynak: Youtube

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