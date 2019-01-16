Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)

Şans Topu Çekildi (1)

59 dakika önce

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 918'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 12, 18, 20, 23 artı 1 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
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