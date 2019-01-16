Şans Topu Çekildi (1)
59 dakika önce
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Şans Topu
oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 918'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 12, 18, 20, 23 artı 1 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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