Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)

Şans Topu Çekildi (1)

57 dakika önce

Şans Topu oyununun 923'inci hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 923'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 13, 14, 18 ve artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:38 Kaynak: AA

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