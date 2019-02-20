Şans Topu Çekildi (1)
57 dakika önce
Şans Topu oyununun 923'inci hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu oyununun 923'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 13, 14, 18 ve artı 3 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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