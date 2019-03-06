Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)

Şans Topu Çekildi (1)

39 dakika önce

Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 12, 13, 19, 29, 33 ve artı 14 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
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