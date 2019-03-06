Şans Topu Çekildi (1)
39 dakika önce
Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu
oyununun 925'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 12, 13, 19, 29, 33 ve artı 14 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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