Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)

Şans Topu Çekildi (1)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 928'nci hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 928'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 8, 25, 30, 33 ve artı 13 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi
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