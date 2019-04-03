Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)

Şans Topu Çekildi (1)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 929'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Şans Topu Çekildi (1), System.String[]
Şans Topu oyununun 929'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 9, 16, 19, 21 ve artı 11 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:18 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Nisan 2019, Koç Burcu Yeniayı Burçları Nasıl Etkileyecek? Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]