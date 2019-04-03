Şans Topu Çekildi (1)
1 saat önce
Şans Topu oyununun 929'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu
oyununun 929'uncu hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 9, 16, 19, 21 ve artı 11 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:18 Kaynak: AA
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