Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)

Şans Topu Çekildi (1)

55 dakika önce

Şans Topu oyununun 930'uncu hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 930'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 3, 10, 25, 27 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:11 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi
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