Şans Topu Çekildi (1)
55 dakika önce
Şans Topu oyununun 930'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:11 Kaynak: AA
oyununun 930'uncu hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 3, 10, 25, 27 ve artı 4 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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