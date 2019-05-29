Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 27, 31, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:45 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
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