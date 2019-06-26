Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 14, 29, 34 ve artı 10 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi
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