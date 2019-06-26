Şans Topu çekildi (1)
1 saat önce
Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33 Kaynak: AA
oyununun 941'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 14, 29, 34 ve artı 10 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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