Şans Topu çekildi (1)
14 dakika önce
Şans Topu oyununun, 942. hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:02 Kaynak: AA
oyununun, 942. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 9, 17, 24 ve artı 6 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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