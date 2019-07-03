Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

14 dakika önce

Şans Topu oyununun, 942. hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun, 942. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 9, 17, 24 ve artı 6 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
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