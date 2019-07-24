Şans Topu çekildi (1)
25 dakika önce
Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:43 Kaynak: AA
oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 14, 18, 22, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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