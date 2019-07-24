Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

25 dakika önce

Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 14, 18, 22, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:43 Kaynak: AA
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