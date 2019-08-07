Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişi yapıldı.

Şans Topu çekildi (1), System.String[]
Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 10, 12, 21 ve artı 2 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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