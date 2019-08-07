Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 10, 12, 21 ve artı 2 olarak belirlendi. (Sürecek)
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7.8.2019 23:08:24. #1.11#
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