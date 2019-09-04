Şans Topu çekildi (1)
2 saat önce
Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 15, 18, 21, 24 ve artı 7 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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