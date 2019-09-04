Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

2 saat önce

Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişi yapıldı.

Şans Topu çekildi (1), System.String[]

Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 15, 18, 21, 24 ve artı 7 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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