Şans Topu çekildi (1)
1 saat önce
Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:18 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 14, 23, 27, 30 ve artı 10 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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