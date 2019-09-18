Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 14, 23, 27, 30 ve artı 10 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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