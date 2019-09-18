Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 14, 23, 27, 30 ve artı 10 olarak belirlendi.

(Sürecek)