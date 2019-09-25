Şans Topu çekildi (1)
14 dakika önce
Şans Topu oyununun 954. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 954. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 12, 16, 18, 29 ve artı 6 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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