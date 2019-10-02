Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 15, 29, 31, 33 ve artı 8 olarak belirlendi.

(Sürecek)