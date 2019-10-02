Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

46 dakika önce

Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 15, 29, 31, 33 ve artı 8 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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