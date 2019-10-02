Şans Topu çekildi (1)
46 dakika önce
Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 15, 29, 31, 33 ve artı 8 olarak belirlendi.
(Sürecek)
MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumu iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Son Dakika: Irak'ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor! Savunma Bakanlığı alarma geçti