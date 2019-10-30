Şans Topu çekildi (1)
40 dakika önce
Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 10, 30, 32, 34 ve artı 3 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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