Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
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Şans Topu çekildi (1)

7 saat önce

Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişi yapıldı.

Şans Topu çekildi (1), System.String[]

Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 19, 21, 24, 25 ve artı 5 olarak belirlendi.


(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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