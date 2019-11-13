Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 19, 21, 24, 25 ve artı 5 olarak belirlendi.



(Sürecek)