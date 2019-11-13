Şans Topu çekildi (1)
7 saat önce
Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 19, 21, 24, 25 ve artı 5 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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